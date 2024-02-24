Вечером 24 февраля, во вторую годовщину начала полномасштабного вторжения, Украина и Италия подписали соглашение по безопасности. Это произошло во время визита главы правительства Италии Джорджии Мелони в Киев.
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Обсудили дальнейшую поддержку
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что встречи с главой правительства Италии всегда содержательные. По его словам, важным результатом сегодняшней стало подписание двустороннего соглашения по безопасности.
Этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства по безопасности между Украиной и Италией,
– отметил украинский лидер.
Кроме этого, он рассказал, что они обсудили и дальнейшую поддержку Украины в контексте председательства Италии в G7.
Владимир Зеленский поблагодарил Италию за поддержку Украины в борьбе с Россией.
Украина заключила соглашение также и с Канадой
- 24 февраля в Киеве президент Украины Владимир Зеленский с премьер-министром Канады Джастином Трюдо подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Канадой.
- В частности, этот документ предусматривает выделение Канадой в 2024 году более 3 миллиардов канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи Украине.
- Зеленский также поблагодарил канадцев за поддержку с первых дней полномасштабной войны. Он отметил, что это ценно для украинцев.