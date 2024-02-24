Вечером 24 февраля, во вторую годовщину начала полномасштабного вторжения, Украина и Италия подписали соглашение по безопасности. Это произошло во время визита главы правительства Италии Джорджии Мелони в Киев.

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Обсудили дальнейшую поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что встречи с главой правительства Италии всегда содержательные. По его словам, важным результатом сегодняшней стало подписание двустороннего соглашения по безопасности.

Этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства по безопасности между Украиной и Италией,

– отметил украинский лидер.

Кроме этого, он рассказал, что они обсудили и дальнейшую поддержку Украины в контексте председательства Италии в G7.

Владимир Зеленский поблагодарил Италию за поддержку Украины в борьбе с Россией.

Украина заключила соглашение также и с Канадой