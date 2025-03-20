Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що винищувач обійшов ракету. Ба більше, на американських літаках стоять якісні системи РЕБ.

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Чому "збиття F-16" – міф

За словами військового експерта, росіяни вчергове осоромились. Найімовірніше, пропагандисти з країни-агресорки просто "недодивились" одне відео, на якому летів український винищувач над Сумами.

Була спроба збити F-16, але він обійшов ракету. На F-16 стоять дуже якісні блоки РЕБ-систем, які часто не дозволяють російським системам навіть навести ракету, а особливо, якщо казати про велику відстань наведення. В такий спосіб ракета йде на хибну ціль,

– пояснив Світан.

Військовий експерт додав, що такі РЕБ-системи є не лише на F-16, а й на французьких літаках Mirage 2000.

До речі, на заяву російських пропагандистів вже відреагували в Повітряних Силах ЗСУ, наголосивши, що це черговий витвір фантазії.

Нагадаймо, що президент України Володимир Зеленський 19 березня повідомив, що кілька літаків F-16 прилетіли в нашу країну.