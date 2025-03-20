Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что истребитель обошел ракету. Более того, на американских самолетах стоят качественные системы РЭБ.

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Почему "сбитие F-16" – миф

По словам военного эксперта, россияне в очередной раз опозорились. Вероятнее всего, пропагандисты из страны-агрессора просто "недосмотрели" одно видео, на котором летел украинский истребитель над Сумами.

Была попытка сбить F-16, но он обошел ракету. На F-16 стоят очень качественные блоки РЭБ-систем, которые часто не позволяют российским системам даже навести ракету, а особенно, если говорить о большом расстоянии наведения. Таким образом ракета идет на ложную цель,

– объяснил Свитан.

Военный эксперт добавил, что такие РЭБ-системы есть не только на F-16, но и на французских самолетах Mirage 2000.

Кстати, на заявление российских пропагандистов уже отреагировали в Воздушных Силах ВСУ, отметив, что это очередное произведение фантазии.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 19 марта сообщил, что несколько самолетов F-16 прилетели в нашу страну.