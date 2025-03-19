Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната. Российская пропаганда снова придумала "победу", на этот раз заявив о якобы сбитии истребителя F-16 Воздушных сил Украины над Сумской областью.

Читайте также Украинские F-16 не могут сражаться "один на один" с российскими Су-35, – Игнат

Российская пропаганда выдумала сбитый F-16

Однако эта информация не соответствует действительности и является очередным фейком кремлевских СМИ.

Вражеские Telegram-каналы массово распространяют ложь, что российские военные якобы уничтожили американский истребитель в воздушном пространстве Украины. На это заявление уже отреагировали в Воздушных Силах ВСУ, отметив, что это очередное произведение фантазии российских пропагандистов.

РАШНпропаганден снова "сбили" наш самолет! На этот раз F-16. "Все цели сбиты!" – путинские отряды накормлены,

– иронично отметил Юрий Игнат.

Он заверил, что украинские пилоты продолжают успешно выполнять боевые задачи.

Информация о сбитии самолета F-16 Воздушных сил ВСУ над Сумской областью - фейк ru-пропаганды,

– отметили также в Центре противодействия дезинформации.

Россия не впервые заявляет о героическом "уничтожении" техники. Ранее кремлевская пропаганда так же "сбивала" HIMARS, Abrams и даже Patriot, пытаясь выдать свои выдумки за реальные успехи на фронте.