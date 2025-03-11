По словам руководителя управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната F-16, предоставленные Украине, "не являются слишком новыми для того, чтобы соревноваться с Су-35 "один на один" в воздушном бою", передает 24 Канал со ссылкой на Новости.Live.

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Почему F-16 не могут сбивать российские самолеты Су-35

Игнат объяснил, что нынешние условия не позволяют украинским истребителям сбивать российские самолеты. По его словам, Су-35 довольно новый самолет, поэтому для того, чтобы ему противодействовать нужен комплексный подход. Речь идет о сочетании наземных систем ПВО, средств радиоэлектронной борьбы, а также воздушного радара, который уже давно обещала предоставить одна из стран.

Также военный отметил, что украинские самолеты нужно оснастить современными бортовыми радарами и дальнобойными ракетами класса "воздух-воздух". Тогда наши F-16 могли бы бить по вражескому самолету и уничтожать его быстрее, чем тот бы успел выпустить управляемую авиабомбу.

К слову, аналитический центр CSIS отметил, что для создания "воздушного щита" над Украиной нужно от 24 до 160 боевых самолетов, и эта задача может быть сложной для Европы без помощи США.