Росіяни шантажем змусили дівчинку вчинити теракт у Тернополі. Про це пише 24 Канал із посиланням на СБУ.

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Дівчинку шантажували

Її затримали із вибухівкою біля місцевого райуправління поліції.

Правоохоронці встановили, що ворог "помітив" дівчину, коли вона шукала швидкі заробітки у телеграм-каналах. Щоб залучити її до співпраці, росіяни "зламали" її телефон. Вони шантажували дівчину та погрожували "злити" відверті фото неповнолітньої.

Внаслідок цього вона погодилась працювати на Росію та за інструкціями окупантів виготовила саморобний вибуховий пристрій. Потім заховала його у рюкзак і таємно залишила під автомобілем, який був припаркований поруч з адмінбудівлею поліції.

У цей момент російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати вибуховий пристрій, щоб вбити свою агентку і максимальну кількість громадян, що проходили поруч.

Правоохоронцям вдалося запобігти цьому.

Наразі дівчинці повідомили про підозру за статтею про закінчений замах на терористичний акт. Вона перебуває під домашнім арештом. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.