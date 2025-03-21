Представник пресслужби 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрій Полухін розповів 24 Каналу, що противник намагається використовувати перевагу в живій силі. Для цього застосовує механізовану техніку.

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Як вдалося відбити російський штурм

Окупантам потрібна техніка, щоб доставити свій особовий склад до самої лінії фронту. Тож під час штурму бронетехніка рухалася в напрямку міської забудови Часового Яру.

Їх завчасно побачили наші бійці. У взаємодії з 5 штурмовою було знищено 5 з 6 машин. Противник не зміг дістати до позицій. Звісно, в цих машинах був ліквідований особовий склад,

– розповів Андрій Полухін.

Окупантів, які намагалися втекти, вдалося знищити артилерією, або скидам з дронів. Так українські військові зупинили механізований штурм.

Яка ситуація на Сході

Противник щодня намагається штурмувати. Він хоче захопити як саме місто Часів Яр, так і його околиці. Для цього постійно проводить штурми, намагається діяти своєю перевагою в живій силі. Українські бійці відбивають атаки артилерійським вогнем, роботою БпЛА – все це не дає противнику досягти цілі.

Ситуація біля Часового Яру: дивіться на карті

"Якщо противник не може взяти штурмом позиції або місто, він їх просто знищує артилерійським вогнем, використовує різне озброєння для того, щоб просуватися. Окупанти не зважають на те, що відбувається, що стоїть на їхньому шляху – вони можуть знести все, лиш би дати можливість піхоті просунутися", – додав Андрій Полухін.

Бої відбуваються у міській забудові, тому навіть якщо щільність бойових дій мала, вони все одно є дуже небезпечними. Наші військові щодня відбивають ворожі штурми, скільки б ворог їх не проводив.

24 бригада збирає на дрони

Військові мають незакритий збір на компоненти для дронів. Це збір одного з найефективніших підрозділів у роботі з дронами у 24 бригаді. Група працює по цілях противника, а її головне завдання – підтримка піхоти підрозділу, яка перебуває на передовій лінії.

"Вони попереджають наших хлопців про дії противника, уражають його. Якщо бачать і знають дальні цілі, наприклад, артилерію чи техніку, також по ній працюють", – підкреслив Андрій Полухін.

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Цей підрозділ дуже ефективно працює на перший рік. Для того, щоб вони могли запобігати штурмам, про які ми говорили на початку, їм потрібні комплектуючі для удосконалення дронів, для того, щоб робити їх ще більше та працювати ними по ворогу.