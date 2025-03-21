Загалом, впродовж минулої доби було зафіксовано 166 бойових зіткнень. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

До теми Росіяни мали успіхи на Курщині та в Торецьку, а ЗСУ – на Бєлгородщині: огляд фронту від ISW

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу населених пунктів Кіндрашівка, Мала Шапківка, Глибоке та Вовчанськ.

Ворог атакував на Харківському напрямку: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Піщаного, Іванівки, Кругляківки, Загризового, а також у напрямку Петропавлівки.

Вісім разів росіяни атакували на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону в напрямках Нового, Новомихайлівки та поблизу Ямполівки, Копанок та Надії.

Окупанти активізувалися на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед у районі Білогорівки, а також у напрямках Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували в районах Міньківки, Ступочок та в бік Олександро-Шультиного і Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 25 атак неподалік населених пунктів Дачне, Дружба та Торецьк.

Ворог збільшив кількість атак на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Зелене Поле, Тарасівка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Преображенка та Андріївка, а також у напрямках Муравки та Котлярівки.

Найбільша кількість боєзіткнень на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 15 атак у бік Шевченко та в районах Вільного Поля, Костянтинополя і Розливу.

Окупанти намагалися прорватися на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази йшли вперед на позиції наших захисників у бік Щербаків і Степового.

На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках минулої доби боєзіткнень не відбулося.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 18 авіаударів, скинувши при цьому 27 КАБ, здійснив 363 обстріли, чотири з яких – із РСЗВ. Українські захисники зупинили 18 штурмових дій загарбників.

Яка ситуація в Курській області: дивіться на карті

До слова, впродовж минулої доби ЗСУ ліквідували ще 1 330 окупантів. Загальні втрати ворога серед особового складу становлять вже понад 900 тисяч.