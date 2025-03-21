В общем, в течение минувших суток было зафиксировано 166 боевых столкновений. Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг девять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи населенных пунктов Кондрашовка, Малая Шапковка, Глубокое и Волчанск.

Враг атаковал на Харьковском направлении: смотрите на карте

На Купянском направлении вчера состоялось восемь атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Песчаного, Ивановки, Кругляковки, Загрызово, а также в направлении Петропавловки.

Восемь раз россияне атаковали на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону в направлениях Нового, Новомихайловки и вблизи Ямполовки, Копанок и Надежды.

Оккупанты активизировались на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении враг совершил три попытки идти вперед в районе Белогоровки, а также в направлениях Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районах Миньковки, Ступочек и в сторону Александро-Шультино и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 25 атак неподалеку населенных пунктов Дачное, Дружба и Торецк.

Враг увеличил количество атак на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Зеленое Поле, Тарасовка, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Преображенка и Андреевка, а также в направлениях Муравки и Котляровки.

Наибольшее количество боестолкновений на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 15 атак в сторону Шевченко и в районах Свободного Поля, Константинополя и Разлива.

Оккупанты пытались прорваться на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза шли вперед на позиции наших защитников в сторону Щербаков и Степного.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 18 авиаударов, сбросив при этом 27 КАБ, совершил 363 обстрела, четыре из которых – из РСЗО. Украинские защитники остановили 18 штурмовых действий захватчиков.

Какая ситуация в Курской области: смотрите на карте

К слову, в течение минувших суток ВСУ ликвидировали еще 1 330 оккупантов. Общие потери врага среди личного состава составляют уже более 900 тысяч.