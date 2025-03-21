Недавно британская разведка подсчитала, что оккупационная армия потеряла примерно 900 тысяч военных. Из них – количество погибших солдат может достигать от 200 до 250 тысяч, что является рекордными потерями для России со времен Второй мировой войны, передает 24 Канал.

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Сколько вражеских солдат и техники ликвидировано

личного состава – около 899 470 (+1400) человек;

танков – 10 377 (+13);

боевых бронированных машин – 21 561 (+38);

артиллерийских систем – 24 747 (+43);

РСЗО – 1 322 (+2);

средств ПВО – 1 110 (+3);

самолетов – 370 (+0);

вертолетов – 331 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 29 895 (+179);

крылатых ракет – 3 121 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 41 094 (+91);

специальной техники – 3 780 (+0).