Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.

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Как изменился фронт в Украине и России, по данным ISW

Российские войска продолжали продвижение в Курской области . Геолокационные кадры, опубликованные 19 марта, показывают, что российские войска недавно имели успех на севере Рубанщины и в лесистой местности к юго-востоку от Гоголевки.

. Геолокационные кадры, опубликованные 19 марта, показывают, что российские войска недавно имели успех на севере Рубанщины и в лесистой местности к юго-востоку от Гоголевки. Украинские войска, вероятно, недавно незначительно продвинулись на западе Белгородской области России. Геолокационные кадры, опубликованные 19 марта, показывают, что украинские силы недавно немного продвинулись на северо-запад от Прилесья (на северо-запад от города Белгород вдоль международной границы). Интересно, что Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска уничтожили российский командный пункт возле Демидовки Белгородской области.

России. Геолокационные кадры, опубликованные 19 марта, показывают, что украинские силы недавно немного продвинулись на северо-запад от Прилесья (на северо-запад от города Белгород вдоль международной границы). Интересно, что Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска уничтожили российский командный пункт возле Демидовки Белгородской области. Российские войска продолжали наступательные действия на Харьковском направлении , но не продвигались. Такая же ситуация на Купянском направлении.

, но не продвигались. Такая же ситуация на 20 марта российские войска продолжали наступление на направлении Боровой, но не продвинулись. Тоже самое на Лиманском и Северском направлениях, а также вблизи Часового Яра.

Ситуация на фронте, по состоянию на 21 марта / Карты ISW

Россияне недавно имели успех на Торецком направлении . Геолокационные кадры, опубликованные 19 марта, показывают, что российские войска продвинулись на северо-запад в Торецке.

. Геолокационные кадры, опубликованные 19 марта, показывают, что российские войска продвинулись на северо-запад в Торецке. Захватчики недавно продвинулись на Покровском направлении . Геолокационные кадры, опубликованные 19 и 20 марта, показывают, что российские силы недавно продвинулись к трассе Т-0504 Покровск – Константиновка на запад от Водяного Второго и до улицы Новая на севере Шевченко.

. Геолокационные кадры, опубликованные 19 и 20 марта, показывают, что российские силы недавно продвинулись к трассе Т-0504 Покровск – Константиновка на запад от Водяного Второго и до улицы Новая на севере Шевченко. Российские войска продолжили наступательные действия в районе Курахово , но ни одного подтвержденного продвижения не сделали.

, но ни одного подтвержденного продвижения не сделали. Недавно российские захватчики продвинулись в направлении Большой Новоселки . Геолокационные кадры, опубликованные 19 марта, показывают, что российские войска недавно продвинулись вдоль улицы Степная в восточной Новоселке.

. Геолокационные кадры, опубликованные 19 марта, показывают, что российские войска недавно продвинулись вдоль улицы Степная в восточной Новоселке. Ни украинские, ни российские источники не сообщали о боях на Гуляйпольском направлении 20 марта.

20 марта. 20 марта российские войска продолжили наземные атаки на западе Запорожской области , но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.

, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. На Херсонском направлении наступательных боев также не было.

Итак, подводя итоги, можно сделать вывод, что российские захватчики за последние сутки продвинулись в Курской области, в Торецке, на Покровском направлении и в районе Великой Новоселки. В то же время украинские военные, видимо, имели успехи в Белгородской области России.