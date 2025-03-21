Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State. Свою карту аналитики обновили ночью 21 марта.

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Где имел продвижение враг за последние сутки

У Deep State утверждают, что российские захватчики продвинулись возле одного из населенных пунктов в Донецкой области. Также оккупанты имели успехи в Курской области, где наши защитники проводят операцию.

Враг продвинулся возле Запорожья (Донецкая область) и в Курской области,

– пишут аналитики.

Село Запорожье расположено на Покровском направлении. От него до границы Донецкой и Днепропетровской области расстояние составляет около 8 километров.

Враг продвинулся возле села Запорожье в Донецкой области: смотрите на карту

Также оккупанты имели успехи в Курской области. По данным Deep State, площадь территории, которую контролируют наши военные на 21 марта уменьшилась с примерно 110 квадратных километров до 80.

Россияне имели успехи в Курской области: смотрите на карту

К слову, аналитики Deep State в обновлении за 20 марта отмечали, что россияне продвинулись у Красного Первого, Скудного и Новоселки. Свое внимание оккупанты тогда сосредотачивали на восточных направлениях фронта.