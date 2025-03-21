Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State. Свою мапу аналітики оновили вночі 21 березня.

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Де мав просування ворог за останню добу

У Deep State стверджують, що російські загарбники просунулися біля одного з населених пунктів у Донецькій області. Також окупанти мали успіхи у Курській області, де наші захисники проводять операцію.

Ворог просунувся біля Запоріжжя (Донецька область) та на Курщині,

– пишуть аналітики.

Село Запоріжжя розташоване на Покровському напрямку. Від нього до кордону Донецької та Дніпропетровської області відстань складає близько 8 кілометрів.

Ворог просунувся біля села Запоріжжя у Донецькій області: дивіться на карту

Також окупанти мали успіхи у Курській області. За даними Deep State, площа території, яку контролюють наші військові на 21 березня зменшилася з приблизно 110 квадратних кілометрів до 80.

Росіяни мали успіхи у Курській області: дивіться на карту

До слова, аналітики Deep State в оновленні за 20 березня зазначали, що росіяни просунулись біля Красного Першого, Скудного та Новосілки. Свою увагу окупанти тоді зосереджували на східних напрямках фронту.