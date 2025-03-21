Нещодавно британська розвідка підрахувала, що окупаційна армія втратила приблизно 900 тисяч військових. З них – кількість загиблих солдатів може досягати від 200 до 250 тисяч, що є рекордними втратами для Росії з часів Другої світової війни, передає 24 Канал.
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Скільки ворожих солдатів і техніки ліквідовано
У Генштабі назвали актуальні на ранок 21 березня 2025 року втрати ворога у людях і техніці.
- особового складу – близько 900800 (+1330) осіб,
- танків – 10394 (+17),
- бойових броньованих машин – 21589 (+28),
- артилерійських систем – 24848 (+101),
- РСЗВ – 1324 (+2),
- засоби ППО – 1111 (+1),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30080 (+185),
- крилаті ракети – 3121 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 41259 (+165) од,
- спеціальна техніка – 782 (+2)