Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресофіцера 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Івана Петричака в ефірі телеканалу Київ24.

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Що зараз відбувається у Часовому Яру

Іван Петричак зазначив, що вони вже впродовж року тримають Часів Яр – невеличкий населений пункт навколо Бахмута, куди противник зосереджує дуже багато своїх військ. Проте завдяки дронам вдається дуже ефективно стримувати ворога.

Противник ломиться, але ми стримуємо. Ми не можемо воювати ресурсами так, як це робить противник, тому що в нього немає проблем з мобілізацією. Противник постійно проводить ротації та поповнює свої втрати, а у нас – питання збереження життя,

– каже він.

Водночас важливу роль грає дистанція. І саме FPV-дрони дають таку можливість.

"Насправді тактика змішана: можуть бути малі піхотні групи, а часом, за погіршення погодних умов, ці групи можуть під'їжджати на великій кількості бронетехніки, яка теж тут горить", – каже речник бригади.

Мова про БМД-4 – умовно новітні російські машини, які використовують десантники, зокрема 98-ма дивізія.