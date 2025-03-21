Представитель пресс-службы 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Андрей Полухин рассказал 24 Каналу, что противник пытается использовать преимущество в живой силе. Для этого применяет механизированную технику.

Смотрите также Россияне давят сразу на пяти направлениях: карта боевых действий на 21 марта

Как удалось отбить российский штурм

Оккупантам нужна техника, чтобы доставить свой личный состав к самой линии фронта. Поэтому во время штурма бронетехника двигалась в направлении городской застройки Часового Яра.

Их заблаговременно увидели наши бойцы. Во взаимодействии с 5 штурмовой было уничтожено 5 из 6 машин. Противник не смог достать до позиций. Конечно, в этих машинах был ликвидирован личный состав,

– рассказал Андрей Полухин.

Оккупантов, которые пытались убежать, удалось уничтожить артиллерией, или сбросом с дронов. Так украинские военные остановили механизированный штурм.

Какая ситуация на Востоке

Противник ежедневно пытается штурмовать. Он хочет захватить как сам город Часов Яр, так и его окрестности. Для этого постоянно проводит штурмы, пытается действовать своим превосходством в живой силе. Украинские бойцы отбивают атаки артиллерийским огнем, работой БПЛА – все это не дает противнику достичь цели.

Ситуация возле Часового Яра: смотрите на карте

"Если противник не может взять штурмом позиции или город, он их просто уничтожает артиллерийским огнем, использует различное вооружение для того, чтобы продвигаться. Оккупанты не обращают внимания на то, что происходит, что стоит на их пути – они могут снести все, лишь бы дать возможность пехоте продвинуться", – добавил Андрей Полухин.

Бои происходят в городской застройке, поэтому даже если плотность боевых действий мала, они все равно очень опасны. Наши военные ежедневно отражают вражеские штурмы, сколько бы враг их не проводил.

24 бригада собирает на дроны

Военные имеют незакрытый сбор на компоненты для дронов. Это сбор одного из самых эффективных подразделений в работе с дронами в 24 бригаде. Группа работает по целям противника, а ее главная задача – поддержка пехоты подразделения, которая находится на передовой линии.

"Они предупреждают наших ребят о действиях противника, поражают его. Если видят и знают дальние цели, например, артиллерию или технику, также по ней работают", – подчеркнул Андрей Полухин.

Важно! Поддержать наших защитников может каждый. Присоединяйтесь к сбору по ссылке!

Это подразделение очень эффективно работает на первый год. Для того, чтобы они могли предотвращать штурмам, о которых мы говорили в начале, им нужны комплектующие для усовершенствования дронов, для того, чтобы делать их еще больше и работать ими по врагу.