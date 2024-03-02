На щастя, загиблих та поранених немає. Утім, як розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, масштабних пошкоджень зазнало майно мирних людей.

Важливо Удар "Шахедами" по Одесі: кількість жертв зросла до 6, серед загиблих дитина

Про наслідки обстрілу

Російські безпілотники близько 00:05 завдали удару в район житлових багатоповерхівок. 5 автомобілів повністю знищені, ще близько 20 сильно пошкоджені. Приблизно у десятьох будинках зазнали руйнувань вікна, двері, дах, а також певна частина комунікацій.

Версії щодо того, чому саме сюди ударили – немає. Це звичайна цивільна забудова, спальний район у Шевченківському районі. Тут просто посеред гаражного кооперативу у дворі був завданий удар "Шахедом",

– сказав речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Наразі тривають роботи по закриттю контурів та ліквідації порушення трубопроводів. Також комунальники вивозять сміття та асфальтне покриття, яке впало на дахи багатоповерхівок.

З'ясували, що у нас пошкоджено трубопровід холодного постачання. На час проведення робіт буде виставлена питна вода для того, щоб мешканці не відчували якихось незручностей. Щойно вони будуть закінчені, ми встановимо все в належному стані,

– зазначив голова адміністрації Шевченківського району Володимир Котковський.

Наслідки обстрілу Харкова/ Скриншот з відео

Чуттєва історія харків'янки

За словами кореспондентки, поранених немає, але була гостра реакція на стрес як мінімум у трьох жінок, які звернулися за допомогою. У квартирі однієї з постраждалих не лишилося вікон та побиті меблі – це вже друга біда для харків'янки. Якщо ця майнова, то перша непоправна – вона втратила чоловіка, який захищав Україну.

Близько 00:00 чула дзижчання. Встигла тільки в коридор вискочити. Одразу був сильний вибух. Посипалися вікна. Почалася пожежа. Машини зірвались,

– розповіла вдова Олена Велика.

В одній з кімнат у квартирі постраждалої впала на підлогу фотографія її чоловіка, який загинув на війні – Великого Костянтина. Чоловік воював у Донецькій області, зокрема, під Бахмутом. Воїн зазнав поранення 9 вересня 2023 року в селі Новопрокопівка на Запоріжжі, а помер у госпіталі 23 вересня, не приходячи до тями.

Загиблий воїн Костянтин Великий/ Скриншот з відео

Останні обстріли Харківської області: коротко