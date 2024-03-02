К счастью, погибших и раненых нет. Однако, как рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, масштабных повреждений пострадало имущество мирных людей.
Важно Удар "Шахедами" по Одессе: количество жертв возросло до 6, среди погибших ребенок
О последствиях обстрела
Российские беспилотники около 00:05 нанесли удар в район жилых многоэтажек. 5 автомобилей полностью уничтожены, еще около 20 сильно повреждены. Примерно в десяти домах подверглись разрушениям окна, двери, крыша, а также определенная часть коммуникаций.
Версии относительно того, почему именно сюда ударили – нет. Это обычная гражданская застройка, спальный район в Шевченковском районе. Здесь прямо посреди гаражного кооператива во дворе был нанесен удар "Шахедом",
– сказал представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
Сейчас продолжаются работы по закрытию контуров и ликвидации нарушения трубопроводов. Также коммунальщики вывозят мусор и асфальтовое покрытие, которое упало на крыши многоэтажек.
Выяснили, что у нас поврежден трубопровод холодного снабжения. На время проведения работ будет выставлена питьевая вода для того, чтобы жители не чувствовали каких-то неудобств. Как только они будут закончены, мы установим все в надлежащем состоянии,
– отметил глава администрации Шевченковского района Владимир Котковский.
Последствия обстрела Харькова/ Скриншот из видео
Чувственная история харьковчанки
По словам корреспондента, раненых нет, но была острая реакция на стресс как минимум у трех женщин, которые обратились за помощью. В квартире одной из пострадавших не осталось окон и побита мебель – это уже вторая беда для харьковчанки. Если эта имущественная, то первая непоправимая – она потеряла мужа, который защищал Украину.
Около 00:00 слышала жужжание. Успела только в коридор выскочить. Сразу был сильный взрыв. Посыпались окна. Начался пожар. Машины сорвались,
– рассказала вдова Елена Великая.
В одной из комнат в квартире пострадавшей упала на пол фотография ее мужа, который погиб на войне – Великого Константина. Мужчина воевал в Донецкой области, в частности, под Бахмутом. Воин получил ранение 9 сентября 2023 года в селе Новопрокоповка на Запорожье, а умер в госпитале 23 сентября, не приходя в сознание.
Погибший воин Константин Великий/ Скриншот из видео
Последние обстрелы Харьковской области: кратко
- В 06:35 2 марта оккупанты ударили по Липцам Харьковского района. В результате обстрела уничтожены авто, повреждены частные дома. Без пострадавших.
- Около 00:20 2 марта в селе Великий Бурлук Купянского района в результате обстрела горел жилой дом. Из-под завалов изъяли тело 76-летнего мужчины. Повреждено здание инфраструктуры телекоммуникаций.
- В 19:48 1 марта в городе Купянск в результате обстрела поврежден 1 частный дом.
- Около 15:29 1 марта в селе Волчанские Хутора Чугуевского района в результате обстрела горел жилой дом.
- В 14:20 1 марта в селе Ольховатка Купянского района в результате обстрела горел дом, повреждены еще 4 жилых дома.
- Около 11:00 1 марта в городе Волчанск во время обстрела получил ранения 68-летний мужчина, которого после госпитализировали в медицинское учреждение.