В ночь на 2 марта на Харьковщине и в Одесской области зафиксировано попадание. В частности, в результате удара по жилой инфраструктуре Шевченковского района города Харькова произошел пожар.
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Повреждены гаражи и автомобили
Известно, что горели 3 легковых автомобиля вблизи многоэтажки на площади 15 квадратных метров. Кроме того, повреждены гаражи, автомобили и выбиты окна в рядом расположенных жилых домах.
На месте вражеского удара от ГСЧС работало 15 спасателей и 2 единицы техники. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
В то же время еще БпЛА атаковал частный сектор поселка Великий Бурлук Купянского района. В результате попадания беспилотника разрушен жилой дом, в котором произошел пожар на площади 80 квадратных метров.
Из-под завалов спасатели изъяли тело погибшего мужчины. На месте происшествия работало 2 единицы техники и 10 сотрудников ГСЧС.
В Одесской области двое погибших
- Около часа ночи Силы обороны Юга сообщили о работе средств противовоздушной обороны в Одесской области. Россия ударила по региону "Шахедами" из Черного моря. В результате атаки разрушен подъезд.
- Россия попала в жилой дом. По состоянию на 7 утра 2 марта известно по меньшей мере о двух погибших и 7 пострадавших. Среди них беременная женщина и ребенок.
- В то же время под завалами могут быть люди. На связь не выходят еще 7 жителей многоэтажки.