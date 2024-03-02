В ночь на 2 марта на Харьковщине и в Одесской области зафиксировано попадание. В частности, в результате удара по жилой инфраструктуре Шевченковского района города Харькова произошел пожар.

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Повреждены гаражи и автомобили

Известно, что горели 3 легковых автомобиля вблизи многоэтажки на площади 15 квадратных метров. Кроме того, повреждены гаражи, автомобили и выбиты окна в рядом расположенных жилых домах.

На месте вражеского удара от ГСЧС работало 15 спасателей и 2 единицы техники. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

В то же время еще БпЛА атаковал частный сектор поселка Великий Бурлук Купянского района. В результате попадания беспилотника разрушен жилой дом, в котором произошел пожар на площади 80 квадратных метров.

Из-под завалов спасатели изъяли тело погибшего мужчины. На месте происшествия работало 2 единицы техники и 10 сотрудников ГСЧС.

В Одесской области двое погибших