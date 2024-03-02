Про вибухи у Харкові стало відомо близько півночі. Спочатку місцеві кореспонденти повідомили про перший, а через кілька хвилин – про другий.

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Харків під атакою "Шахедів"

Кореспонденти Суспільного написали про перший вибух о 00:00 2 березня, а про другий – о 00:02. На цей момент представники місцевої влади нічого не писали та не коментували.

О 00:17 міський голова Ігор Терехов повідомив, що "Шахеди" намагаються атакувати Харків. Він додав, що попередньо в одному з районів міста приліт. Наразі уточнюється інформація щодо постраждалих і руйнувань.

Суспільне пише, посилаючись на очевидців, що після влучання "Шахеда" у середмісті Харкова спалахнула пожежа.

О 00:24 глава ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти завдали ударів по Харкову "Шахедами". Станом на цю хвилину зафіксували загорання двох автомобілів. Також профільні служби займаються перевіркою будинків поблизу, чи є постраждалі.

О 00:26 Терехов уточнив, що на місці спалахнула пожежа. У будинках навколо вибиті шибки.

Передували цьому попередження від Повітряних сил. О 23:53 1 березня вони написали, що з півночі наближається група "Шахедів" до Харкова.

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