Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він уточнив, що під ракетними ударами опинилися Харківщина та Донеччина, передає 24 Канал.
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Як відпрацювала ППО
Ігнат розповів, що спочатку окупанти запустили 5 зенітних керованих ракет С-300 у напрямку Донецької та Харківської областей. Як уточнили згодом у Повітряних силах, ворог здійснював пуски з території окупованої Донеччини та Бєлгородської області.
Потім ворог запустив ще 4 дрони-камікадзе типу "Шахед". Сили ППО влучно відпрацювали й збили усі безпілотники.
В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони знищено 4 "Шахеди" у межах Харківської та Дніпропетровської областей,
– повідомили у Повітряних силах.
Сили ППО збили 4 "Шахеди" / Інфографіка Повітряних сил
Ігнат також додав, що окупанти продовжують завдавати ударів і керованими авіабомбами на різних напрямках. Однак українські захисники намагаються протидіяти цьому, знищуючи ворожу авіацію.
Росія постійно атакує "Шахедами"
- Майже кожної ночі російські військові атакують територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Так, у ніч проти 28 лютого окупанти запустили 10 безпілотників. Частину із них окупанти спрямували на Одещину. Сили оборони збили усі дрони, однак внаслідок падіння уламків спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідували.
- У ніч проти 27 лютого росіяни також атакували безпілотниками. До слова, під час цієї атаки один "Шахед" залетів на територію Молдови й пролетів над нею кількадесят кілометрів. Водночас у Молдові заявили, що не фіксували на своєму повітряному просторі російських дронів-камікадзе.
- Під час атаки 27 лютого окупанти запустили 13 безпілотників, з яких сили ППО збили 11.
- У ніч на 26 лютого ворог атакував Україну 14 дронами-камікадзе, а також ракетами різних типів. Сили ППО влучно відпрацювали й знищили 9 "Шахедів" і 3 керовані авіаційні ракети Х-59.