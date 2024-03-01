Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він уточнив, що під ракетними ударами опинилися Харківщина та Донеччина, передає 24 Канал.

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Як відпрацювала ППО

Ігнат розповів, що спочатку окупанти запустили 5 зенітних керованих ракет С-300 у напрямку Донецької та Харківської областей. Як уточнили згодом у Повітряних силах, ворог здійснював пуски з території окупованої Донеччини та Бєлгородської області.

Потім ворог запустив ще 4 дрони-камікадзе типу "Шахед". Сили ППО влучно відпрацювали й збили усі безпілотники.

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони знищено 4 "Шахеди" у межах Харківської та Дніпропетровської областей,

– повідомили у Повітряних силах.



Сили ППО збили 4 "Шахеди" / Інфографіка Повітряних сил

Ігнат також додав, що окупанти продовжують завдавати ударів і керованими авіабомбами на різних напрямках. Однак українські захисники намагаються протидіяти цьому, знищуючи ворожу авіацію.

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