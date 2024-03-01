Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат. Он уточнил, что под ракетными ударами оказались Харьковская и Донецкая области, передает 24 Канал.

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Как отработала ПВО

Игнат рассказал, что сначала оккупанты запустили 5 зенитных управляемых ракет С-300 в направлении Донецкой и Харьковской областей. Как уточнили позже в Воздушных силах, враг осуществлял пуски с территории оккупированной Донецкой области и Белгородской области.

Затем враг запустил еще 4 дрона-камикадзе типа "Шахед". Силы ПВО точно отработали и сбили все беспилотники.

В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны уничтожено 4 "Шахеда" в пределах Харьковской и Днепропетровской областей,

– сообщили в Воздушных силах.



Силы ПВО сбили 4 "Шахеда" / Инфографика Воздушных сил

Игнат также добавил, что оккупанты продолжают наносить удары и управляемыми авиабомбами на разных направлениях. Однако украинские защитники пытаются противодействовать этому, уничтожая вражескую авиацию.

Россия постоянно атакует "Шахедами"