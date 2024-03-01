Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат. Он уточнил, что под ракетными ударами оказались Харьковская и Донецкая области, передает 24 Канал.
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Как отработала ПВО
Игнат рассказал, что сначала оккупанты запустили 5 зенитных управляемых ракет С-300 в направлении Донецкой и Харьковской областей. Как уточнили позже в Воздушных силах, враг осуществлял пуски с территории оккупированной Донецкой области и Белгородской области.
Затем враг запустил еще 4 дрона-камикадзе типа "Шахед". Силы ПВО точно отработали и сбили все беспилотники.
В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны уничтожено 4 "Шахеда" в пределах Харьковской и Днепропетровской областей,
– сообщили в Воздушных силах.
Силы ПВО сбили 4 "Шахеда" / Инфографика Воздушных сил
Игнат также добавил, что оккупанты продолжают наносить удары и управляемыми авиабомбами на разных направлениях. Однако украинские защитники пытаются противодействовать этому, уничтожая вражескую авиацию.
Россия постоянно атакует "Шахедами"
- Почти каждую ночь российские военные атакуют территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Так, в ночь на 28 февраля оккупанты запустили 10 беспилотников. Часть из них оккупанты направили в Одесскую область. Силы обороны сбили все дроны, однако в результате падения обломков вспыхнул пожар. Его оперативно ликвидировали.
- В ночь на 27 февраля россияне также атаковали беспилотниками. К слову, во время этой атаки один "Шахед" залетел на территорию Молдовы и пролетел над ней несколько десятков километров. В то же время в Молдове заявили, что не фиксировали в своем воздушном пространстве российских дронов-камикадзе.
- Во время атаки 27 февраля оккупанты запустили 13 беспилотников, из которых силы ПВО сбили 11.
- В ночь на 26 февраля враг атаковал Украину 14 дронами-камикадзе, а также ракетами различных типов. Силы ПВО точно отработали и уничтожили 9 "Шахедов" и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59.