Российские захватчики начали традиционно запускать дроны по Украине. Воздушные силы сообщили о пересечении воздушного пространства нашего государства неизвестными беспилотниками со стороны Молдовы.

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БпЛА летят со стороны Молдовы

Как сообщают мониторинговые каналы, группа ударных дронов из Одесской области где-то около 21:00 пересекла границу с Молдовой. И уже пытается атаковать западные области.

По состоянию на 23.02 беспилотники находились в Днестровском районе Черновицкой области.

В Черновицкой ОВА сразу сообщили о нарушении воздушного пространства области и призвали жителей региона спуститься в укрытие.

Около 23:11 Воздушные силы заявили, что неопределенные БПЛА от границы с Молдовой двигаются в направлении Хмельницкого.

Около 23:34 на территории Хмельницкой области прогремели взрывы.

Что говорят в Кишиневе

Между тем, молдавские СМИ опровергают пересечение российским беспилотником границы Молдовы. Местные СМИ ссылаются на заявление минобороны страны.

В ней вроде бы говорится, что ни один дрон, запущенный Россией, не пересекал воздушное пространство Молдовы. Более того, там утверждают, что вроде бы украинская сторона уже тоже подтвердила, что все запущенные врагом БпЛА над Одесщиной были сбиты или заглушены украинским ПВО.

На территории Молдовы неоднократно находили обломки "Шахедов"

Так, 17 февраля на территории соседней Молдовы в очередной раз обнаружили обломки БПЛА типа "Шахед". Их нашли в Вулканештском районе Молдовы, на юге страны, в 5 километрах от ближайшего села Новая Этулия и 2 километрах от границы с Украиной.

Фрагменты российских "Шахедов" в Молдавии выявляли и раньше. Это произошло после дроновой атаки Одесщины в ночь с 9 на 10 февраля. Тогда пограничная полиция заявила, что существуют подозрения, что найденные обломки – части российского дрона, сбитого украинским ПВО.

Президентка Майя Санду прокомментировала этот инцидент. Она отметила, что попадание кусков вражеского дрона на территорию соседнего государства – это еще одно доказательство того, что российская агрессия ставит под угрозу весь континент.