Угроза существовала для жителей восточных областей нашего государства. 24 Канал призывает жителей регионов, где объявлена воздушная тревога направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу защитникам неба.

К теме "Шахеды" атаковали Одессу: обломки дронов вызвали пожар

Воздушная тревога 29 февраля была из-за "Шахедов"

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

22:35, 29 февраля Воздушные силы предупредили о БПЛА из Днепропетровской области (Петропавловский район), движущемся курсом в Донецкую область.

22:24, 29 февраля Сейчас воздушная тревога звучит в таких областях Украины: Днепропетровская;

Запорожская;

Харьковская;

Донецкая;

Луганская;

АР Крым.

Воздушная тревога 29 февраля / Скриншот 24 Канала

22:03, 29 февраля Воздушные силы предупредили о БПЛА в южной части Павлограда Днепропетровской области.

22:01, 29 февраля Воздушные силы сообщили о БПЛА в Чугуевском районе Харьковской области. Курс российско-иранского беспилотника южный.

21:55, 29 февраля Воздушные силы предупреждали о БПЛА курсом на Новомосковск Днепропетровской области.

21:52, 29 февраля В Харьковской области угроза ударных БПЛА!

21:39, 29 февраля Воздушные силы сообщали о БПЛА в Синельниковском районе, движущемся в направлении Днепра.