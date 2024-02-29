Угроза существовала для жителей восточных областей нашего государства. 24 Канал призывает жителей регионов, где объявлена воздушная тревога направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу защитникам неба.
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Воздушная тревога 29 февраля была из-за "Шахедов"
Воздушные силы предупредили о БПЛА из Днепропетровской области (Петропавловский район), движущемся курсом в Донецкую область.
Сейчас воздушная тревога звучит в таких областях Украины:
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Харьковская;
- Донецкая;
- Луганская;
- АР Крым.
Воздушная тревога 29 февраля / Скриншот 24 Канала
Воздушные силы предупредили о БПЛА в южной части Павлограда Днепропетровской области.
Воздушные силы сообщили о БПЛА в Чугуевском районе Харьковской области. Курс российско-иранского беспилотника южный.
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Воздушные силы сообщали о БПЛА в Синельниковском районе, движущемся в направлении Днепра.
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