В городе в результате атаки "Шахедами" возник пожар. На месте уже отработали спасательные службы.

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В Одессе возник пожар после атаки "Шахедами"

В Силах обороны Юга Украины отметили, что ночной дроновый террор враг направил из акватории Черного моря по прибрежным территориям юга.

Силы противовоздушной обороны отработали результативно по всем БПЛА типа "Шахед",

– отметили военные.

В то же время падение обломков одного из сбитых дронов вызвало замыкание в электросети объекта критической инфраструктуры в Одессе.

"Возникший пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали", – отметили в Силах обороны.

Напоследок военные пообещали предоставить более подробную информацию о количестве сбитых российско-иранских дронов-камикадзе в утренней сводке.

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Россия запускала по Югу Украины “Шахеды”