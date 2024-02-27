Начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона прокомментировала такую реакцию Молдовы. Она отметила, что это уже не впервые в соседней стране опровергают пролет российских беспилотников над своей территорией, передает 24 Канал.

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Украина будет продолжать сотрудничество с Молдовой для внесения ясности

Гуменюк рассказала, что ВСУ начали боевую работу около 19:30 и она продолжалась в течение нескольких часов. Она отметила, что во время атаки вечером 26 февраля оккупанты запускали "Шахеды" с нетипичных направлений – фактически за зоной ответственности ОК "Юг" в направлении Кировоградщины и Одесской области. Гуменюк объяснила, что к такой тактике оккупанты прибегли для того, чтобы разветвить сосредоточенность ПВО и измерить ее готовность.

Кроме того, один из беспилотников, который был направлен в Одесскую область, имел очень сложное маневрирование. Гуменюк добавила, что маршрут был проложен очень провокационно с пересечением государственной границы Молдовы.

"Мы зафиксировали это пересечение границы. Пролетев там несколько десятков километров, дрон вернулся в воздушное пространство Украины и был уничтожен силами ПВО", – сообщили в ОК "Юг".

Комментируя заявления Молдовы, что "Шахедов" в их воздушном пространстве не было, Гуменюк отметила, что такая реакция от соседней страны звучит уже не впервые.

Мы имеем такой опыт в течение полномасштабного вторжения о том, что сначала "ничего не было", а потом происходит прояснение ситуации. Вполне вероятно, что предыдущая информация была не очень тщательно проверена. Мы будем продолжать сотрудничество с нашими партнерами, и я думаю, что ясность очень скоро будет внесена,

– подчеркнула Гуменюк.

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