Ее будут контролируемо обезвреживать. О чем заявила полиция Молдовы.
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Что будут делать с найденным "Шахедом", который упал в Молдове
Генеральный инспекторат полиции Молдовы сообщил, что саперы при обследовании обломков нашли целой боевую часть дрона с примерно 50 килограммов взрывчатки.
Сотрудники взрыво-технического отдела МВД обезвредили и собрали все обломки беспилотника. Саперы в безопасных условиях взорвут боевую часть. Известно, что это произойдет в ближайшее время.
В Молдове обнаружили обломки "Шахедов": что об этом известно
- Сбитый беспилотник обнаружили возле села Етулия Вулканештского района. Это недалеко от молдавско-украинской границы. Обломки ударных БПЛА нашли в воскресенье утром после того, как Россия атаковала Одесскую область "Шахедами" в ночь с 9 на 10 февраля.
- Тогда же сообщили, что риска или опасности для населения нет. Известно, что власти сразу приняли все необходимые меры для поддержания общественного порядка.
- На этот инцидент отреагировала и президент Молдовы Майя Санду. Она отметила, что война России против Украины – снова вплотную к Молдове. "Обнаружение сегодня обломков беспилотника Shahed на юге Молдовы служит еще одним ярким напоминанием о мрачной реальности, с которой мы сталкиваемся. Агрессия России ставит под угрозу весь континент", – написала она.
- Президент Молдовы подчеркнула, что поддержка Украины должна продолжаться.