Її будуть контрольовано знешкоджувати. Про що заявивла поліція Молдови.

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Що робитимуть зі знайденим "Шахедом", який впав у Молдові

Генеральний інспекторат поліції Молдови повідомив, що сапери під час обстеження уламків знайшли цілою бойову частину дрона з приблизно 50 кілограмів вибухівки.

Співробітники вибухово-технічного відділу МВС знешкодили та зібрали усі уламки безпілотника. Сапери у безпечних умовах підірвуть бойову частину. Відомо, що це відбудеться найближчим часом.

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