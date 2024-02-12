Її будуть контрольовано знешкоджувати. Про що заявивла поліція Молдови.
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Що робитимуть зі знайденим "Шахедом", який впав у Молдові
Генеральний інспекторат поліції Молдови повідомив, що сапери під час обстеження уламків знайшли цілою бойову частину дрона з приблизно 50 кілограмів вибухівки.
Співробітники вибухово-технічного відділу МВС знешкодили та зібрали усі уламки безпілотника. Сапери у безпечних умовах підірвуть бойову частину. Відомо, що це відбудеться найближчим часом.
У Молдові виявили уламки "Шахедів": що про це відомо
- Збитий безпілотник виявили біля села Етулія Вулканештського району. Це неподалік від молдаво-українського кордону. Уламки ударних БпЛА знайшли у неділю вранці після того, як Росія атакувала Одещину "Шахедами" у ніч з 9 на 10 лютого.
- Тоді ж повідомили, що ризику чи небезпеки для населення немає. Відомо, що влада одразу вжила всіх необхідних заходів для підтримки громадського порядку.
- На цей інцидент відреагувала і президентка Молдови Майя Санду. Вона зазначила, що війна Росії проти України – знову впритул до Молдови. "Виявлення сьогодні уламків безпілотника Shahed на півдні Молдови служить ще одним яскравим нагадуванням про похмуру реальність, з якою ми стикаємося. Агресія Росії ставить під загрозу весь континент", – написала вона.
- Президентка Молдови наголосила, що підтримка України повинна тривати.