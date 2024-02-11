Прикордонна поліція Республіки Молдова повідомила про виявлення уламків ударних БпЛА. Їх знайшли у неділю вранці після того, як Росія атакувала Одещину "Шахедами" у ніч з 9 на 10 лютого.

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Що сказала поліція

Уламки БпЛА знайшли неподалік від села Етулія Вулканештського району. Цей населений пункт розташований біля молдавсько-українського кордону.

У Молдові знайшли уламки російських "Шахедів" / Фото Поліції Молдови



Відомо, що цей район оточили. Ризику чи небезпеки для населення немає. Влада вжила всіх необхідних заходів для підтримки громадського порядку, миру та безпеки.

Є підозра, що виявлені уламки дрона є одним з безпілотників, збитих українською зенітною установкою,

– сказала Прикордонна поліція.

Що сказала Санду

Президент Молдови Майя Санду відреагувала на цей інцидент. Вона створила відповідний допис у своїх соцмережах.

Війна Росії проти України — знову впритул до Молдови. Виявлення сьогодні уламків безпілотника Shahed на півдні Молдови служить ще одним яскравим нагадуванням про похмуру реальність, з якою ми стикаємося. Агресія Росії ставить під загрозу весь континент,

– написала вона.

Санду наголосила, що підтримка України має тривати.

