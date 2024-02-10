Також там оголошували попередження для населення прикордонних населених пунктів. Про це зазначали в румунському Міністерстві національної оборони.

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Що відомо про підняття Румунією у повітря F-16

Повітряну тривогу Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій Румунії оголосила в повітах Тулча і Галац, які межують із Одеською областю.

Так, жителям повітів до 01:00 за місцевим часом розіслали сповіщення RO-Alert. Воно тривало до майже 3 ночі. У повідомленні румунського Міноборони йшлося, що тривога повторилась о 05:00 і тривала до 06:20.

Крім того, з військово-повітряної бази Фетешті в обох випадках піднімали літаки F-16 Військово-повітряних сил Туреччини "для виконання пошукових місій у національному повітряному просторі в цій ситуації".

В оборонному відомстві Румунії підкреслили, що під час тривог не зафіксували жодного порушення румунського повітряного простору. Однак, там заявили, що про всяк випадок додатково перевіряють місцевість у Тулчі.

Міністерство національної оборони рішуче засуджує атаки, здійснені Росією на об'єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських дунайських портах. Ці атаки є невиправданими і серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права,

– йдеться в повідомленні.

Польща піднімала F-16 під час масованої атаки на Україну 7 лютого

Під час ворожої атаки на України 7 лютого російська ракета рухалась у бік польського кордону через Львівську область. Польщі довелось підняти в небо авіацію.

Так, вона задіяла військовий протокол щодо захисту неба. Про це повідомляло Оперативне командування країни.

У відомстві зазначали, що через інтенсивну діяльність дальньої авіації Росії, на тлі ракетної атаки по Україні, активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору.

Нагадаємо, що це не вперше, коли сусідня Польща піднімає в небо F-16 через атаки росіян по Україні. Зокрема, 29 грудня 2023 року у Польщі заявили, що повітряний простір країни порушила російська ракета.