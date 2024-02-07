Про рух ракети в бік Польщі повідомляли Повітряні сили ЗСУ. Згодом ракета змінила курс на Львів. Водночас у Польщі повідомили, що моніторять ситуацію.

Дивіться також На Львівщині чули вибухи

"Крилата ракета на Львівщині рухається у бік кордону з Польщею", – ішлось в повідомленні.

Польща підняла у небо винищувачі

Через ракетний обстріл росією території України Польща активізувала протокол захисту власного повітряного простору. Про це повідомляє Оперативне командування країни у Х (колишній твітер).

У відомстві зазначили, що через інтенсивну діяльність дальньої авіації Росії, на тлі ракетної атаки по Україні, активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору. Там наголосили, що моніторять ситуацію.

"Попереджаємо про активізацію польської та союзницької авіації, що може бути пов’язано з виникненням підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східному регіоні країни", — йдеться у повідомленні.

До слова, це не перший подібний випадок. 29 грудня заявили, що повітряний простір країни порушила російська ракета. Польські військові встановили, що ракета залетіла на 40 кілометрів углиб Польщі й через 3 хвилини повернулась в Україну. Під час наступної масованої атаки Польща піднімала у повітря свою авіацію.

Головне про атаку

7 лютого Росія здійснила масовану атаку по Україні. Ще вночі ворог атакуваа дронами-камікадзе, а зранку окупанти здійснили пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-22. У Києві та низці інших міст чули вибухи і роботу ППО. Відомо про пошкодження, падіння уламків. В Миколаєві у реанімації від отриманих травм помер чоловік.

Відомо про потерпілих і в столиці. Щонайменше трьох людей госпіталізовано. Уламки упали у Дарницькому районі та пошкодили дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.

Щодо Львова, то спершу про небезпеку повідомили жителів Самбора, а потім і безпосередньо – Львова. Зрештою, вибухи чули у Дрогобичі. Це підтвердив керівник військової адміністрації Максим Козицький.

Наразі деталей щодо влучань чи роботи ППО у Львівській області не було.

У Повітряних силах повідомляли, що крилаті ракети маневрували на перехресті Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей.