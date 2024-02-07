О движении ракеты в сторону Польши сообщали Воздушные силы ВСУ. Впоследствии ракета изменила курс на Львов.
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"Крылатая ракета на Львовщине движется в сторону границы с Польшей", – говорилось в сообщении.
Польша подняла в небо истребители
Из-за ракетного обстрела Россией территории Украины Польша активизировала протокол защиты собственного воздушного пространства. Об этом сообщает Оперативное командование страны в Х (бывший твитер).
В ведомстве отметили, что из-за интенсивной деятельности дальней авиации России, на фоне ракетной атаки по Украине, активизированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. Там отметили, что мониторят ситуацию.
"Предупреждаем об активизации польской и союзнической авиации, что может быть связано с возникновением повышенного уровня шума, особенно в юго-восточном регионе страны", – говорится в сообщении.
Главное об атаке
7 февраля Россия осуществила массированную атаку по Украине. Еще ночью враг атаковал дронами-камикадзе, а утром оккупанты осуществили пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22. В Киеве и ряде других городов слышали взрывы и работу ПВО. Известно о повреждениях, падения обломков. В Николаеве в реанимации от полученных травм скончался мужчина.
Известно о пострадавших и в столице. По меньшей мере три человека госпитализированы. Обломки упали в Дарницком районе и повредили две высоковольтных линии. Часть потребителей на левом берегу пока без электроэнергии.
Что касается Львова, то сначала об опасности сообщили жителям Самбора, а затем и непосредственно – Львова. В конце концов, взрывы слышали в Дрогобыче. Это подтвердил руководитель военной администрации Маким Козицкий.
Пока деталей относительно попаданий или работы ПВО во Львовской области не было.
В Воздушных силах сообщали, что крылатые ракеты маневрировали на перекрестке Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.