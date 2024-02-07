Это подтвердил руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Пока информации о том, было ли попадание, или работали силы ПВО не было.

Смотрите также Россия атакует ракетами, есть попадание в Харькове: хронология 714 дня войны

"Взрывы в Дрогобыче", – коротко написал Козицкий.

Предварительно о движении ракет на Львовщину сообщили мониторинговые группы и Воздушные

Впрочем, впоследствии ракета изменила свой курс на Львов. В ОВА призвали людей перейти в укрытие.

"Ракета, которая летела в сторону границы с Польшей, изменила курс и движется в направлении областного центра. Позаботьтесь о себе и родных", – сообщил Козицкий.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

Также о направлении движения ракеты на Львов сообщил и мэр города Андрей Садовый.

Заметим, что Польша из-за этого подняла в небо истребители. В Генштабе Польши отметили, что из-за интенсивной деятельности дальней авиации России, на фоне ракетной атаки по Украине, активизированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. Там отметили, что мониторят ситуацию.

Главное об атаке