Это подтвердил руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Пока информации о том, было ли попадание, или работали силы ПВО не было.
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"Взрывы в Дрогобыче", – коротко написал Козицкий.
Предварительно о движении ракет на Львовщину сообщили мониторинговые группы и Воздушные
Впрочем, впоследствии ракета изменила свой курс на Львов. В ОВА призвали людей перейти в укрытие.
"Ракета, которая летела в сторону границы с Польшей, изменила курс и движется в направлении областного центра. Позаботьтесь о себе и родных", – сообщил Козицкий.
Также о направлении движения ракеты на Львов сообщил и мэр города Андрей Садовый.
Главное об атаке
- 7 февраля Россия осуществила массированную атаку по Украине. Ночью враг атаковал дронами-камикадзе, а утром оккупанты осуществили пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22. В Киеве и ряде других городов слышали взрывы и работу ПВО.
- В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу в настоящее время без электроэнергии.
- В Николаеве в реанимации умер мужчина, который получил ранения во время атаки. У него были несовместимые с жизнью травмы. Известно, что в Николаеве повреждены жилые дома. Около 20 из них – без крыш. Повреждены газовые и водопроводные сети.
- Под атакой и Харьков. Зафиксированы попадания в Слободском районе. Есть повреждения нежилой инфраструктуры.