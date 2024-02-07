Це підтвердив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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"Вибухи у Дрогобичі", – коротко написав Козицький.

Попередньо про рух ракет на Львівщину, до кордону з Польщею, повідомили моніторингові групи та Повітряні сили.

Втім, згодом ракета змінила свій курс на Львів. В ОВА закликали людей перейти в укриття.

"Ракета, яка летіла в бік кордону з Польщею, змінила курс і рухається у напрямку обласного центру. Подбайте про себе та рідних", – повідомив Козицький.

Також про напрям руху ракети на Львів повідомив і мер міста Андрій Садовий.