01:27, 7 лютого

Повітряні сили попередили про нову групу "Шахедів" на півночі Херсонщини, які рухаються на Дніпропетровщину! Також Кілька груп дронів рухаються вздовж межі Миколаївської та Одеської областе на північний захід, на межі Кіровоградщини та Дніпропетровщини прямує на Полтавщину.