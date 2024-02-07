Про головні події дня, наслідки атаки, обстановку на фронті станом на 7 лютого, – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Головне зі зведення Генштабу
Упродовж доби відбулося 92 бойових зіткнення. Ворог завдав 4 ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснив 88 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.
- Авіаційних ударів зазнали: Яблунівка Сумської області; Ветеринарне, Охримівка, Мала Вовча, Піщане, Кислівка Харківської області; Олександропіль, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Роботине Запорізької області.
- Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
ППО уночі збила 12 з 15 "Шахедів"
Російські війська у ніч проти 7 лютого запустили по території України 15 безпілотників типу "Шахед". Силами та засобами Повітряних сил знищено – 12 ударних дронів. Про це повідомили у Генштабі.
У Києві працює ППО
У Києві та області чули вибухи. Згодом мер столиці Віталій Кличко повідомив про роботу ППО.
"Вибухи в місті. Працює ППО. Перебувайте в укриттях!", – ідеться у повідомленні
В Харкові є влучання
В Харківській ОВА повідомили перші деталі атаки ворога. За попередньою інформацією, є влучання у Слобідському районі Харкова.
"Є пошкодження нежитлової інфраструктури. На цю хвилину – без постраждалих. Огляд місць триває", – зазначив Синєгубов.
Вибухи в Миколаєві
Вибухи прогриміли і в Миколаєві. Перші повідомлення про це надійшли о 6:02, більше деталей не було.
Ворог атакував Харків
В Харкові близько 6:00 пролунали вибухи. Їх підтвердив керівник ОВА області Олег Синєгубов. Згодом вони прогриміли повторно.
Відомо про щонайменше 4 вибухи.
Зліт Ту-95 в Росії
Зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому Оленья (Мурманська область, Росії).У Повітряних силах повідомили, що орієнтовний час виходу на пускові рубежі – біля 5-ї ранку.
Росіяни запустили групу "Шахедів"
Повітряні сили попередили про нову групу "Шахедів" на півночі Херсонщини, які рухаються на Дніпропетровщину! Також Кілька груп дронів рухаються вздовж межі Миколаївської та Одеської областе на північний захід, на межі Кіровоградщини та Дніпропетровщини прямує на Полтавщину.