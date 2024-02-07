У середу ввечері, 7 лютого, розпочалася чергова російська повітряна атака на міста нашої держави. Більше читайте в матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також Летюча смерть: що відомо про крилаті ракети Х-101, якими Росія обстріляла Україну 7 лютого
У Донецькій області оголосили про відбій повітряної тривоги.
Безпілотники в західній частині Черкаської області, курс – північно-західний.
Крім того, дрони фіксують на межі Київської, Черкаської та Вінницької областей. Курс – західний та північно-західний.
Станом на цей час відбої пролунали у Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях.
Водночас повітряну тривогу оголосили у Київській області. Також червоними залишаються Черкаська, Донецька області та Нікопольська громада на Дніпропетровщині.
Російські дрони в західній частині Черкаської області. Їхній курс руху – північний.
Станом на цей час повітряна тривога у Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Донецькій та Черкаській областях.
Ворожі безпілотні літальні апарати було зафіксовано в західній частині Кіровоградської області. Як пишуть у ЗСУ, курс – західний та північно-західний.
Загроза ударних дронів існує також для Кіровоградської, Миколаївської та Херсонської областей.
А от повітряна тривога в Донецькій області пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.
Повітряні сили попереджають про загрозу ударних БпЛА для Херсонської та Миколаївської областей.
"Безпілотники в північній частині Херсонської області, курс північно-західний", – йдеться у повідомленні.