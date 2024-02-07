22:57, 7 лютого

Станом на цей час відбої пролунали у Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях.



Водночас повітряну тривогу оголосили у Київській області. Також червоними залишаються Черкаська, Донецька області та Нікопольська громада на Дніпропетровщині.