В среду вечером, 7 февраля, началась очередная российская воздушная атака на города нашего государства. Больше читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также Летающая смерть: что известно о крылатых ракетах Х-101, которыми Россия обстреляла Украину 7 февраля
Воздушную тревогу объявили в Одесской области. Мониторинговые группы пишут о второй группе дронов, летящей из акватории Черного моря на регион.
Воздушные силы пишут, что российские дроны летят через Немировский район Винницкой области по западному курсу.
Отбой тревоги прозвучал в Черкасской области.
Отбой прозвучал в Киевской области, но взамен тревогу объявили в Винницкой области.
В Донецкой области объявили об отбое воздушной тревоги.
Беспилотники в западной части Черкасской области, курс – северо-западный.
Кроме того, дроны фиксируют на границе Киевской, Черкасской и Винницкой областей. Курс – западный и северо-западный.
По состоянию на это время отбои прозвучали в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях.
В то же время воздушную тревогу объявили в Киевской области. Также красными остаются Черкасская, Донецкая области и Никопольская община на Днепропетровщине.
Российские дроны в западной части Черкасской области. Их курс движения – северный.
По состоянию на это время воздушная тревога в Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Донецкой и Черкасской областях.
Вражеские беспилотные летательные аппараты были зафиксированы в западной части Кировоградской области. Как пишут в ВСУ, курс – западный и северо-западный.
Угроза ударных дронов существует также для Кировоградской, Николаевской и Херсонской областей.
А вот воздушная тревога в Донецкой области связана с активностью вражеской тактической авиации.
Воздушные силы предупреждают об угрозе ударных БПЛА для Херсонской и Николаевской областей.
"Беспилотники в северной части Херсонской области, курс северо-западный", – говорится в сообщении.