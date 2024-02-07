22:57, 7 февраля

По состоянию на это время отбои прозвучали в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях.



В то же время воздушную тревогу объявили в Киевской области. Также красными остаются Черкасская, Донецкая области и Никопольская община на Днепропетровщине.