01:27, 7 февраля

Воздушные силы предупредили о новой группе "Шахедов" на севере Херсонщины, которые движутся на Днепропетровщину! Также Несколько групп дронов движутся вдоль границы Николаевской и Одесской области на северо-запад, на границе Кировоградщины и Днепропетровщины направляется на Полтавщину.