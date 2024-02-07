О главных событиях дня, последствия атаки, обстановку на фронте по состоянию на 7 февраля, – читайте в материале 24 Канала.
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Главное из сводки Генштаба
В течение суток произошло 92 боевых столкновения. Враг нанес 4 ракетных и 27 авиационных ударов, совершил 88 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах.
- Авиационным ударам подверглись: Яблоновка Сумской области; Ветеринарное, Охримовка, Малая Волчья, Песчаное, Кисловка Харьковской области; Александрополь, Угледар, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Роботино Запорожской области.
- Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
ПВО ночью сбила 12 из 15 "Шахедов"
Российские войска в ночь на 7 февраля запустили по территории Украины 15 беспилотников типа "Шахед". Силами и средствами Воздушных сил уничтожено – 12 ударных дронов. Об этом сообщили в Генштабе.
В Киеве работает ППО
В Киеве и области слышали взрывы. Впоследствии мэр столицы Виталий Кличко сообщил о работе ПВО.
"Взрывы в городе. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях!", – говорится в сообщении
В Харькове есть попадания
В Харьковской ОВА сообщили первые детали атаки врага. По предварительной информации, есть попадания в Слободском районе Харькова.
"Есть повреждения нежилой инфраструктуры. На эту минуту – без пострадавших. Осмотр мест продолжается", – отметил Синегубов.
Взрывы в Николаеве
Взрывы прогремели и в Николаеве. Первые сообщения об этом поступили в 6:02, больше деталей не было.
Враг атаковал Харьков
В Харькове около 6:00 прогремели взрывы. Их подтвердил руководитель ОГА области Олег Синегубов. Впоследствии они прогремели повторно.
Известно о по меньшей мере 4 взрывах.
Взлет Ту-95 в России
Взлет нескольких бортов Ту-95 с аэродрома Оленья (Мурманская область, России).В Воздушных силах сообщили, что ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – около 5 утра.
Россияне запустили группу "Шахедов"
Воздушные силы предупредили о новой группе "Шахедов" на севере Херсонщины, которые движутся на Днепропетровщину! Также Несколько групп дронов движутся вдоль границы Николаевской и Одесской области на северо-запад, на границе Кировоградщины и Днепропетровщины направляется на Полтавщину.