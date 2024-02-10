За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, станом на 11:24 продовжується ліквідація наслідків нічних ударів. Він наголосив, що евакуйовано 50 людей.

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Наслідки ворожого удару

Олег Синєгубов зазначив, що вдалося врятувати з полум'я 4 людини, зокрема 1 дитину. Синєгубов розповів, що чоловік отримав опіки 40 відсотків тіла.

За його словами, знищено повністю 15 житлових будинків. "В них наразі ідентифіковано сім тіл: п'ять людей – це фактично одна сім'я, яка загинула в одному будинку – це чоловік з дружиною і троє дітей 7, 4 і 6 або 7 місяців, немовля ще шукають", – розповів Синєгубов.

Голова Харківської ОВА зазначив, що на місці працюють всі служби, в тому числі і судові експерти, для того щоб провести ідентифікацію тіл – експертизу ДНК.

Ще в одному будинку знайшли подружжя. Синєгубов зазначив, що під час влучання "Шахедами" стався витік палива і вогняна суміш охопила одразу 4 вулиці.

Голова Харківської ОВА зазначив, що у людей навіть фактично не було шансу і часу вийти із житлових будинків. Він розповів, що одна сім'я намагалася врятуватися у ванній кімнаті, проте, на жаль, вони все ж загинули на місці.

Синєгубов наголосив, що наразі підрозділи ДСНС локалізували пожежу, однак небезпека ще зберігається.

Що відомо про пожежу внаслідок удару "Шахедами"

Масштабна пожежа спалахнула через влучання "Шахедів" в об'єкт критичної інфраструктури. Там відбувся виток дизельного пального, через що спалахнули масштабні пожежі у приватному житловому секторі.

Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов розповів у коментарі 24 Каналу, що попередньо 3 БпЛА типу "Шахед" влучили в нафтобазу, яка розташована неподалік цієї вулиці.

"Через витік палива за наявною інформацією в цій нафтобазі зберігалося близько 3 800 тонн пального, фактично вся вулиця перетворилася на пекельну розплавлену масу, тому що паливо змішалося зі снігом і почало горіти", – зазначив він.

Болвінов також наголосив, що через це сталося займання будинків, які були розташовані вздовж цієї вулиці. За його словами, люди у цих домівках фактично стали заручниками, а автомобілі, що стояли поруч, спалахнули як свічки.