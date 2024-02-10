Адже пальне, яке горіло, потекло вулицею, де у приватних будинках жили люди. Згоріло щонайменше 15 будинків. Що відомо про наслідки моторошного обстрілу окупантів – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Вибухи в Одесі та Харкові: в Україні була повітряна тривога через атаку "Шахедами"

Які наслідки атаки по Немишлянському районі Харкова

Ввечері орієнтовно о 22:44 9 лютого у Харкові пролунав вибух. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що внаслідок обстрілу росіян "Шахедами":

є влучання в Немишлянському районі. Там пошкоджена цивільна інфраструктура;

влучили по кафе у Великому Бурлуці.

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що ворожі шахеди вдарили по заправці. Внаслідок цього розлилося пальне, що горіло. Це й призвело до загоряння житлових будинків.

Площа пожежі 3 700 квадратних метрів. Евакуйовано 50 харків'ян, серед яких двоє дітей,

– розповів Терехов вночі проти 10 лютого.

Згодом керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що пожежа знищила орієнтовно 15 приватних житлових будинків.

Нічна пожежа у Харкові / Фото Суспільне, Олега Синєгубова, Накипіло

Масштаби пожежі у Харкові: дивіться відео

У одному домі загинули 5 людей

Вранці 10 лютого очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що внаслідок атаки дронами 15 житлових приватних будинків вщент згоріли.

Станом на 8:06 10 лютого, рятувальники продовжують ліквідувати наслідки атаки, пожежі вже локалізували.

На жаль, загинуло семеро людей, з них троє – діти 4, 7 років та 6-місячне немовля.

В одному із приватних будинків виявили тіла 5 людей, серед яких 3 дітей. На іншому об'єкті – ще двоє загиблих,

– розповіли в ОВ.

Ще троє людей зазнали порань. У поліції пояснювали, що у 45-річного чоловіка опіки 1 – 2 ступеню. Він в лікарні, як і 61-річна жінка, яка надихалася чадним газом.

Вигоріло половина вулиці: яка ситуація в районі

Ігор Терехов вранці 10 лютого розповів, що загалом вигоріло майже половина вулиці.

Місто готове надати житло усім, хто внаслідок терористичної атаки Росії спинився без даху над головою. Також постраждалим надається уся необхідна допомога,

– розповів міський голова.

За його словами, на місці удару працюють усі відповідні комунальні служби. Вони розбирають завали на згарищі.

Який вигляд має згоріла вулиця вранці 10 лютого / Фото Анни Черненко

Рятувальники розповіли, що горіло також складське приміщення на площі 400 метрів квадратних. На місці працювало 200 рятувальників та 38 одиниць техніки.

З житлових будинків приватного сектора врятували 4 особи з них 2 дітей та евакуйовано 50 осіб. Вогнеборці запобігли розповсюдженню полум'я на житлові та інші будівлі,

– зазначили в ДСНС.

За їхніми даними, наразі вони ліквідовують пожежі та розбирають конструкції житлових будинків.