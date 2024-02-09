На жаль, в Одесі вже лунають вибухи. Нагадуємо: пройдіть в укриття, не знімайте роботу ППО!
Дивіться також Росіяни скинули 7 авіабомб на Сумщину: є загиблі, ще одна жінка перебуває під завалами
Де зараз оголошено тривогу
"Одеса – перебувайте в укриттях. БпЛА з півночі та заходу в напрямку міста!" – наголосили в ПС.
Станом на 22:01 тривога в трьох областях:
- Одеська;
- Миколаївська;
- Харківська.
Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку, є загроза застосування авіаційних засобів ураження, попередили в ПС.
Моніторингові канали пишуть, що "Шахеди" маневрують .
В Одесі лунають вибухи, повідомили кореспонденти 24 Каналу. В місті працює ППО.
У Повітряних силах розповіли, де зараз летять "Шахеди":
- БпЛА з півдня в Одеській області, Біляївський район, вектор руху – на Одесу із заходу;
- БпЛА з Чорного моря заходить у Миколаївську область, курс північний;
- БпЛА в акваторії Чорного моря, курс північний;
- БпЛА з Чорного моря зайшов у Білгород-Дністровський район, курс північний.