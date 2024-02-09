На жаль, в Одесі вже лунають вибухи. Нагадуємо: пройдіть в укриття, не знімайте роботу ППО!

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Де зараз оголошено тривогу

22:04, 9 лютого

"Одеса – перебувайте в укриттях. БпЛА з півночі та заходу в напрямку міста!" – наголосили в ПС.

22:01, 9 лютого

Станом на 22:01 тривога в трьох областях:

  • Одеська;
  • Миколаївська;
  • Харківська.
22:01, 9 лютого

Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку, є загроза застосування авіаційних засобів ураження, попередили в ПС.

21:58, 9 лютого

Моніторингові канали пишуть, що "Шахеди" маневрують .

21:42, 9 лютого

В Одесі лунають вибухи, повідомили кореспонденти 24 Каналу. В місті працює ППО.

21:40, 9 лютого

У Повітряних силах розповіли, де зараз летять "Шахеди":

  • БпЛА з півдня в Одеській області, Біляївський район, вектор руху – на Одесу із заходу;
  • БпЛА з Чорного моря заходить у Миколаївську область, курс північний;
  • БпЛА в акваторії Чорного моря, курс північний;
  • БпЛА з Чорного моря зайшов у Білгород-Дністровський район, курс північний.