К сожалению, в Одессе уже раздаются взрывы. Напоминаем: пройдите в укрытие, не снимайте работу ПВО!
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Где сейчас объявлена тревога
"Одесса – находитесь в укрытиях. БПЛА с севера и запада в направлении города!" – отметили в ВС.
По состоянию на 22:01 тревога в трех областях:
- Одесская;
- Николаевская;
- Харьковская.
Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении, есть угроза применения авиационных средств поражения, предупредили в ВС.
Мониторинговые каналы пишут, что "Шахеды" маневрируют.
В Одессе раздаются взрывы, сообщили корреспонденты 24 Канала. В городе работает ПВО.
В Воздушных силах рассказали, где сейчас летят "Шахеды":
- БПЛА с юга в Одесской области, Беляевский район, вектор движения – на Одессу с запада;
- БПЛА с Черного моря заходит в Николаевскую область, курс северный;
- БПЛА в акватории Черного моря, курс северный;
- БПЛА с Черного моря зашел в Белгород-Днестровский район, курс северный.