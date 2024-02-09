К сожалению, в Одессе уже раздаются взрывы. Напоминаем: пройдите в укрытие, не снимайте работу ПВО!

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Где сейчас объявлена тревога

22:04, 9 февраля

"Одесса – находитесь в укрытиях. БПЛА с севера и запада в направлении города!" – отметили в ВС.

22:01, 9 февраля

По состоянию на 22:01 тревога в трех областях:

  • Одесская;
  • Николаевская;
  • Харьковская.
22:01, 9 февраля

Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении, есть угроза применения авиационных средств поражения, предупредили в ВС.

21:58, 9 февраля

Мониторинговые каналы пишут, что "Шахеды" маневрируют.

21:42, 9 февраля

В Одессе раздаются взрывы, сообщили корреспонденты 24 Канала. В городе работает ПВО.

21:40, 9 февраля

В Воздушных силах рассказали, где сейчас летят "Шахеды":

  • БПЛА с юга в Одесской области, Беляевский район, вектор движения – на Одессу с запада;
  • БПЛА с Черного моря заходит в Николаевскую область, курс северный;
  • БПЛА в акватории Черного моря, курс северный;
  • БПЛА с Черного моря зашел в Белгород-Днестровский район, курс северный.