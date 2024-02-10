Місцева поліція опублікувала кадри перших хвилин після того, як окупанти ударили "Шахедами" по Харкову.

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Харків під ударом росіян

Як повідомили у поліції, через обстріл дронами-камікадзе в Харкові 14 житлових будинків вигоріло вщент.

Вкотре під обстрілом опинилась цивільна інфраструктура. Внаслідок влучання ворожих ударних БпЛА сталася пожежа. За даними поліції, будинки жителів приватного сектору у вогні.

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Патрульні прибули на місце та одразу почали надавати допомогу та проводити евакуацію. Також вони разом з рятувальниками локалізовувати пожежу, аби вогонь не перекидався на інші будинки.

Відомо, що на місцях влучання працюють екстрені служби. У поліції зазначили, що вони надають необхідну допомогу, регулюють рух для безперешкодного проїзду спецтехніки.

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