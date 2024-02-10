Місцева поліція опублікувала кадри перших хвилин після того, як окупанти ударили "Шахедами" по Харкову.
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Харків під ударом росіян
Як повідомили у поліції, через обстріл дронами-камікадзе в Харкові 14 житлових будинків вигоріло вщент.
Вкотре під обстрілом опинилась цивільна інфраструктура. Внаслідок влучання ворожих ударних БпЛА сталася пожежа. За даними поліції, будинки жителів приватного сектору у вогні.
Внаслідок удару окупантів у Харкові горять будинки: дивіться відео
Патрульні прибули на місце та одразу почали надавати допомогу та проводити евакуацію. Також вони разом з рятувальниками локалізовувати пожежу, аби вогонь не перекидався на інші будинки.
Відомо, що на місцях влучання працюють екстрені служби. У поліції зазначили, що вони надають необхідну допомогу, регулюють рух для безперешкодного проїзду спецтехніки.
Деталі атаки на Харків
- О 22:45 стало відомо, що російські дрони-камікадзе у небі над Харковом.
- Згодом міський голова Ігор Терехов повідомив, що у Харкові пролунала серія вибухів, а також місцеві кореспонденти писали, що у місті спалахнула пожежа.
- Вже о 23:08 глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог завдав ударів "Шахедами" по місту.
- Після півночі 10 лютого стало відомо, що горять приватні будинки, господарчі споруди й гаражі на одній з вулиць у Немишлянському районі.
- Водночас Ігор Терехов повідомив про влучання російського "Шахеда" по автозаправній станції у Немишлянському районі. Внаслідок цього стався вилив палива, що розтеклося вулицею з приватними будинками, вони спалахнули.
- Відомо, що повністю згоріли 15 будинків. З них евакуювали 50 людей, ще чотирьох евакуювали з пожеж, зокрема – двох дітей.