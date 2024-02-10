Местная полиция опубликовала кадры первых минут после того, как оккупанты ударили "Шахедами" по Харькову.

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Харьков под ударом россиян

Как сообщили в полиции, из-за обстрела дронами-камикадзе в Харькове 14 жилых домов выгорело дотла.

В очередной раз под обстрелом оказалась гражданская инфраструктура. В результате попадания вражеских ударных БпЛА произошел пожар. По данным полиции, дома жителей частного сектора в огне.

В результате удара оккупантов в Харькове горят дома: смотрите видео

Патрульные прибыли на место и сразу начали оказывать помощь и проводить эвакуацию. Также они вместе со спасателями локализовать пожар, чтобы огонь не перекидывался на другие дома.

Известно, что на местах попадания работают экстренные службы. В полиции отметили, что они оказывают необходимую помощь, регулируют движение для беспрепятственного проезда спецтехники.

Детали атаки на Харьков