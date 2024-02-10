Местная полиция опубликовала кадры первых минут после того, как оккупанты ударили "Шахедами" по Харькову.
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Харьков под ударом россиян
Как сообщили в полиции, из-за обстрела дронами-камикадзе в Харькове 14 жилых домов выгорело дотла.
В очередной раз под обстрелом оказалась гражданская инфраструктура. В результате попадания вражеских ударных БпЛА произошел пожар. По данным полиции, дома жителей частного сектора в огне.
В результате удара оккупантов в Харькове горят дома: смотрите видео
Патрульные прибыли на место и сразу начали оказывать помощь и проводить эвакуацию. Также они вместе со спасателями локализовать пожар, чтобы огонь не перекидывался на другие дома.
Известно, что на местах попадания работают экстренные службы. В полиции отметили, что они оказывают необходимую помощь, регулируют движение для беспрепятственного проезда спецтехники.
Детали атаки на Харьков
- В 22:45 стало известно, что российские дроны-камикадзе в небе над Харьковом.
- Впоследствии городской голова Игорь Терехов сообщил, что в Харькове прогремела серия взрывов, а также местные корреспонденты писали, что в городе вспыхнул пожар.
- Уже в 23:08 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что враг нанес удары "Шахедами" по городу.
- После полуночи 10 февраля стало известно, что горят частные дома, хозяйственные постройки и гаражи на одной из улиц в Немышлянском районе.
- В то же время Игорь Терехов сообщил о попадании российского "Шахеда" по автозаправочной станции в Немышлянском районе. В результате произошел вылив топлива, что растеклось по улице с частными домами, они загорелись.
- Известно, что полностью сгорели 15 домов. Из них эвакуировали 50 человек, еще четырех эвакуировали из пожаров, в частности – двух детей.