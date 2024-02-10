По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, по состоянию на 11:24 продолжается ликвидация последствий ночных ударов. Он отметил, что эвакуированы 50 человек.

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Последствия вражеского удара

Олег Синегубов отметил, что удалось спасти из пламени 4 человека, в частности 1 ребенка. Синегубов рассказал, что мужчина получил ожоги 40 процентов тела.

По его словам, уничтожено полностью 15 жилых домов. "В них пока идентифицировано семь тел: пять человек – это фактически одна семья, которая погибла в одном доме – это муж с женой и трое детей 7, 4 и 6 или 7 месяцев, младенца еще ищут", – рассказал Синегубов.

Председатель Харьковской ОВА отметил, что на месте работают все службы, в том числе и судебные эксперты, для того чтобы провести идентификацию тел – экспертизу ДНК.

Еще в одном доме нашли супругов. Синегубов отметил, что во время попадания "Шахедами" произошла утечка топлива и огненная смесь охватила сразу 4 улицы.

Председатель Харьковской ОВА отметил, что у людей даже фактически не было шанса и времени выйти из жилых домов. Он рассказал, что одна семья пыталась спастись в ванной комнате, однако, к сожалению, они все же погибли на месте.

Синегубов отметил, что сейчас подразделения ГСЧС локализовали пожар, однако опасность еще сохраняется.

Что известно о пожаре в результате удара "Шахедами"

Масштабный пожар вспыхнул из-за попадания "Шахедов" в объект критической инфраструктуры. Там произошла утечка дизельного топлива, из-за чего вспыхнули масштабные пожары в частном жилом секторе.

Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал в комментарии 24 Каналу, что предварительно 3 БпЛА типа "Шахед" попали в нефтебазу, которая расположена неподалеку от этой улицы.

"Из-за утечки топлива по имеющейся информации в этой нефтебазе хранилось около 3 800 тонн горючего, фактически вся улица превратилась в адскую расплавленную массу, потому что топливо смешалось со снегом и начало гореть", – отметил он.

Болвинов также отметил, что из-за этого произошло возгорание домов, которые были расположены вдоль этой улицы. По его словам, люди в этих домах фактически стали заложниками, а автомобили, стоявших рядом, вспыхнули как свечи.