Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону. За її словами, ворог спрямував 9 дронів безпосередньо на Одесу.

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Зафіксовано три хвилі атак. "Шахеди" тяжіли до припортової інфраструктури. Це і південь Одеської області, і сама Одеса. У першій хвилі атакована дев'ятьма безпілотниками сама Одеса та її інфраструктура,

– зазначила Гуменюк.

Речниця уточнила, що захисникам неба вдалося знищити всі дев'ять "Шахедів", але уламками пошкоджено об'єкт припортової інфраструктури. Відомо про одного постраждалого.

За її словами, далі події розвивалися стрімко. Ворог направив безпілотників на Південь регіону, зокрема Подунав'я. Під ударом була припортова інфраструктура. За попередніми даними, відомо про трьох постраждалих.

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