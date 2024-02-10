Про це повідомив начальник Харківської військової обласної адміністрації Олег Синєгубов. За його даними, унаслідок атаки загинули семеро людей.
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Росія вдарила вночі по АЗС, унаслідок розливу пального пожежа охопила щонайменше 14 житлових будинків. Керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко повідомив, що вони повністю вигоріли.
3 з 7 загиблих – діти
Троє з сімох загиблих — це діти 4 і 7 років та немовля, якому близько шести місяців.
Кількість загиблих внаслідок ударів окупантів по обласному центру зросла до семи. Серед них троє дітей: семи, чотирьох років та немовля близько шести місяців,
– написав Синєгубов.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що тіла 5 людей (серед яких і були троє дітей) виявили в одному із приватних будинків, а на іншому об'єкті — ще 2 загиблих. Вдомо про 3 поранених.
В одному із будинків знайшли тіла п'яти загиблих. Імовірно, загинула сім'я / Фото ДСНС
Попередньо Мер Ігор Терехов повідомляв про евакуацію 50 харків'ян.
Наразі рятувальники продовжують гасити пожежі. Правоохоронці оглядають місце трагедії та відбирають зразки ДНК.
14 будинків повністю згоріли / Фото Харківської ОВА
Нічна атака: головне
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