Про це повідомив начальник Харківської військової обласної адміністрації Олег Синєгубов. За його даними, унаслідок атаки загинули семеро людей.

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Росія вдарила вночі по АЗС, унаслідок розливу пального пожежа охопила щонайменше 14 житлових будинків. Керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко повідомив, що вони повністю вигоріли.

3 з 7 загиблих – діти

Троє з сімох загиблих — це діти 4 і 7 років та немовля, якому близько шести місяців.

Кількість загиблих внаслідок ударів окупантів по обласному центру зросла до семи. Серед них троє дітей: семи, чотирьох років та немовля близько шести місяців,

– написав Синєгубов.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що тіла 5 людей (серед яких і були троє дітей) виявили в одному із приватних будинків, а на іншому об'єкті — ще 2 загиблих. Вдомо про 3 поранених.



В одному із будинків знайшли тіла п'яти загиблих. Імовірно, загинула сім'я / Фото ДСНС

Попередньо Мер Ігор Терехов повідомляв про евакуацію 50 харків'ян.

Наразі рятувальники продовжують гасити пожежі. Правоохоронці оглядають місце трагедії та відбирають зразки ДНК.

14 будинків повністю згоріли / Фото Харківської ОВА

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