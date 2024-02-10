Об этом сообщил начальник Харьковской военной областной администрации Олег Синегубов. По его данным, в результате атаки погибли семь человек.
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Россия ударила ночью по АЗС, в результате разлива топлива пожар охватил по меньшей мере 14 жилых домов. Руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко сообщил, что они полностью выгорели.
3 из 7 погибших – дети
Трое из семи погибших - это дети 4 и 7 лет и младенец, которому около шести месяцев.
Количество погибших в результате ударов оккупантов по областному центру возросло до семи. Среди них трое детей: семи, четырех лет и младенец около шести месяцев,
– написал Синегубов.
Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что тела 5 человек (среди которых и были трое детей) обнаружили в одном из частных домов, а на другом объекте - еще 2 погибших. Известно о 3 раненых.
В одном из домов нашли тела пяти погибших. Предположительно, погибла семья / Фото ГСЧС
Предварительно Мэр Игорь Терехов сообщал об эвакуации 50 харьковчан.
Сейчас спасатели продолжают тушить пожары. Правоохранители осматривают место трагедии и отбирают образцы ДНК.
14 домов полностью сгорели / Фото Харьковской ОГА
Ночная атака: главное
- Вечером пятницы Россия атаковала Украину "Шахедами". Дроны двигались в сторону Одессы, а также Харькова и Николаева.
- В результате попадания в припортовую инфраструктуру Одессы ранены 4 гражданских. Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что в Одесской области ночью зафиксировано три волны атак.
- По данным Воздушных сил, ночью силы ПВО уничтожили 23 из 31 запущенных Россией дронов.