Начиная с ночи 10 февраля, количество жертв и раненых растет. Об оперативной ситуации в городе информирует власть.
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Что известно о количестве жертв и раненых в Харькове
К сожалению, количество погибших в результате ударов оккупантов по Харькову возросло до семи,
– сообщил Олег Синегубов.
Глава Харьковской ОВА заявил, что среди них трое детей:
- 7, 4 лет,
- младенец ориентировочно 6 месяцев.
Начальник Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко заявил, что говорится о данных по состоянию на 6:50 10 февраля.
"Трагедия семей, города, государства. Работы продолжаются!", – заявил Тимошко.
Что известно о последствиях атаки россиян по Харькову
- Взрывы в Харькове прогремели ориентировочно в 22:44 9 февраля. Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о попадании по гражданской инфраструктуре в Немышлянском районе города, а также по кафе в поселке Великий Бурлук Купянского района Харьковской области.
- Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков рассказал, что Россия тремя дронами попала в объект критической инфраструктуры в Немышлянском районе Харькова. Говорится о заправке.
- К сожалению, топливо растеклось по улице и привело к сгоранию 15 домов.
- По состоянию на утро 10 февраля полиция сообщила о двух раненых. В частности, в больнице находится с ожогами 1 – 2 степени 45-летний мужчина, а также 61-летняя женщина, которая надышалась угарного газа.