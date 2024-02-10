Починаючи з ночі 10 лютого, кількість жертв та поранених зростає. Про оперативну ситуацію в місті інформує влада.
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Що відомо про кількість жертв та поранених у Харкові
На жаль, кількість загиблих внаслідок ударів окупантів по Харкову зросла до семи,
– повідомив Олег Синєгубов.
Глава Харківської ОВА заявив, що серед них троє дітей:
- 7, 4 років,
- немовля орієнтовно 6 місяців.
Начальник Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко заявив, що мовиться про дані станом на 6:50 10 лютого.
"Трагедія родин, міста, держави. Роботи продовжуються!", – заявив Тимошко.
Що відомо про наслідки атаки росіян по Харкову
- Вибухи у Харкові пролунали орієнтовно о 22:44 9 лютого. Згодом глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про влучання по цивільні інфраструктурі в Немишлянському районі міста, а також по кафе у селищі Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області.
- Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповів, що Росія трьома дронами влучила в об'єкт критичної інфраструктури у Немишлянському району Харкова. Мовиться про заправку.
- На жаль, паливо розтеклось вулицею та призвело до згоряння 15 будинків.
- Станом на ранок 10 лютого поліція повідомила про двох поранених. Зокрема, у лікарні перебуває з опіками 1 – 2 ступеню 45-річний чоловік, а також 61-річна жінка, яка надихалася чадного газу.